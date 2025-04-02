NASA рискует занести смертоносные патогены в вечную мерзлоту Луны, узнали ученые

USRA: опасные земные микробы могут выживать на лунных ледниках десятки лет

Международная группа ученых из США и Канады раскрыла тревожный факт: постоянно затененные области на лунных полюсах могут сохранять земные микробы десятилетиями. Эти патогены могут быть опасны для участников будущих лунных миссий. Доклад представили на минувшей Конференции по науке о Луне и планетах, организованной Ассоциацией университетских космических исследований (USRA).

Специалисты из Йоркского и Мэрилендского университетов смоделировали условия в кратерах Шеклтон и Фаустини — основных целях для высадки миссии Artemis.

Оказалось, что вечные темнота и холод до -250°C вместе с отсутствием УФ-излучения создают идеальные условия для сохранения микроорганизмов.

Споры бактерий могут оставаться жизнеспособными до 50 лет, а органические молекулы в подобных природных «холодильниках» способны сохраняться миллионы лет.

По мнению команды, люди почти неизбежно занесут микробы в постоянно затененные области, поскольку скафандры содержат до 1 млн бактерий на квадратный сантиметр, роботы-разведчики не могут быть стерильными даже после дезинфекции, а анализ льда на органику даст ложные результаты.

«Постоянно затененные зоны — это лунные архивы. Если мы их загрязним, то потеряем ключи к пониманию Солнечной системы», — предупредили авторы открытия.

Ранее ученые доказали, что земные лишайники смогут выжить в условиях Марса.