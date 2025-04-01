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Найдены земные организмы, которые точно выживут на Марсе

IMA Fungus: лишайники сохранили жизнедеятельность в марсианских условиях
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Shutterstock

Польские ученые из Ягеллонского университета впервые доказали, что лишайники способны сохранять метаболическую активность в условиях, имитирующих марсианские, включая экстремальное излучение. Исследование опубликовано в научном журнале IMA Fungus.

Эксперимент проводился с двумя видами лишайников — Diploschistes muscorum и Cetraria aculeata, известных своей устойчивостью к жестким условиям. В течение пяти часов их подвергали воздействию атмосферы, аналогичной марсианской, с колебаниями температур, низким давлением и высокими дозами рентгеновского излучения, соответствующими солнечной активности на Красной планете.

Результаты удивили ученых: грибной компонент лишайников, особенно у D. muscorum, не только выжил, но и сохранил метаболическую активность, включая защитные механизмы. Это опровергает прежние гипотезы о том, что космическая радиация делает поверхность Марса абсолютно непригодной для жизни.

«Мы впервые показали, что симбиотические организмы могут функционировать в марсианоподобной среде. Это меняет наши представления о пределах выживаемости жизни и требует пересмотра критериев обитаемости планет», — отметила ведущий автор исследования Кая Скубала.

Хотя эксперимент был краткосрочным, его итоги указывают на необходимость дальнейших исследований — например, как лишайники перенесут длительное пребывание в марсианских условиях.

Открытие подчеркивает, что земные экстремофилы — ключ к пониманию потенциальной жизни в космосе. Следующим шагом станут эксперименты на МКС или в рамках марсианских миссий, чтобы проверить, как лишайники поведут себя в реальном космическом пространстве.

Ранее на Марсе нашли рекордно длинные органические молекулы.

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