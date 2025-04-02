Коллагеновые добавки не усваиваются, рассказала врач

Коллагеновые добавки расщепляются в желудочном соке и не доходят до кишечника, в котором коллаген усваивается, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

Коллаген – это белок, который составляет основу соединительной ткани организма. Он отвечает за упругость кожи, прочность костей и здоровье суставов. С возрастом выработка коллагена замедляется, что приводит к появлению морщин, снижению эластичности кожи и другим возрастным изменениям. Именно поэтому коллагеновые добавки стали столь популярными среди тех, кто стремится сохранить молодость и красоту.

«Коллагеновые добавки выпускаются в разных формах: порошок, капсулы, жидкий коллаген, мармеладки. Жидкие формы и мармеладки менее эффективными из-за меньшего содержания коллагена и наличия дополнительных ингредиентов, таких как сахар и консерванты. Однако все они расщепляются желудочным соком, не доходя до кишечника, в котором коллаген усваивается», – рассказала врач.

По словам доктора, вообще не стоит ожидать чудесных результатов от каких-либо добавок без дополнительных усилий со своей стороны.

«Правильное питание, физическая активность и забота о своем теле – ключевые факторы сохранения молодости и здоровья. Если вы хотите увеличить потребление коллагена, обратите внимание на натуральные источники этого белка. Продукты, богатые коллагеном, включают в себя различные виды мяса, рыбы, морепродуктов. Среди них курица, особенно кожа, мякоть индейки, говяжий бульон, приготовленный на костях, костный мозг и сухожилия говядины, свиные ножки и уши», – заключила врач.

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