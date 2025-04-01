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Названа опасность кальция для сердечной системы

Врач Кокин: избыток кальция в пище может привести к инсульту и инфаркту

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) высокое потребление кальция может способствовать кальцификации мягких тканей и сосудов. Кальцификация артерий повышает их жесткость, они сужаются, повышая риск новых сердечно-сосудистых событий, таких как инсульт и инфаркт миокарда, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

«Кальцификация ухудшает функцию сердца, что чревато нарушениями ритма и дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, пациентам с ССЗ часто назначаются антикоагулянты и другие препараты, а избыток кальция может изменить эффективность этих лекарств, повышая риск тромбообразования. Также избыток кальция может отрицательно сказаться на усвоении магния и калия, которые имеют большое значение для сердца. Дисбаланс этих минералов может привести к нарушениям сердечного ритма и другим сердечно-сосудистым проблемам», – добавил врач.

Людям с распространенным атеросклерозом избыток кальция тоже может быть вреден.

«При атеросклерозе на стенках артерий образуются атеросклеротические бляшки, состоящие из жировых отложений, холестерина и других веществ. Чрезмерное потребление кальция может способствовать процессу кальцификации этих бляшек, что повышает вероятность разрыва артерий, что за регуляцию обмена веществ», – заключил доктор.

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