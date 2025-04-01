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Ученые разработали метод для обнаружения опасного нанопластика в воде, почве и тканях организма

Nature Water: разработана новая технология обнаружения нанопластика
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Исследователи из Университета Массачусетса в Амхерсте совместно с коллегами из Китая разработали новую технологию, позволяющую обнаруживать нанопластик в воде, почве и тканях живых организмов. Метод был назван OM-SERS (оптическая манипуляция и поверхностно-усиленное рассеяние Рамана). Работа опубликована в журнале Nature Water.

Нанопластик – крошечные частицы пластика, размером менее одного микрометра – может представлять серьезную угрозу для экосистем и здоровья человека. В отличие от микропластика, который уже широко изучен, нанопластик более подвижен, реактивен и способен проникать через биологические мембраны. Однако до сих пор не существовало надежного метода для его точного подсчета и анализа.

Каждая частица микропластика может распадаться на квадриллион нанопластиковых фрагментов, что делает их количество практически бесконечным. Эти частицы легко проникают в воду, почву и ткани организма, а содержащиеся в них химические вещества могут попадать в окружающую среду и организм человека.

Для обнаружения нанопластика исследователи использовали лазеры, золотые наночастицы и воду. В воду добавили золотые частицы, а затем облучили их лазером. Нагретые частицы притягивают свободно плавающий нанопластик, и после промывки остаётся только пластик, который можно тщательно проанализировать.

Метод отличается высокой точностью и эффективностью. Его можно применять не только для жидкостей, но и для анализа почвы, морской воды, растительных и биологических тканей.

«Мы протестировали OM-SERS на пробах из реки, морской фермы и пляжа, но его можно адаптировать для изучения нанопластика в почве и даже в тканях человека», — отметил один из авторов исследования Баошань Син.

Ранее ученые выяснили, что микропластик повышает риск хронических заболеваний.

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