В Египте опровергли сообщения о подземном городе в Гизе

Египетский археолог Захи Хавасс заявил, что утверждения о подземном городе под пирамидами Гизы не соответствуют действительности. Об этом говорится в его статье, опубликованной в египетской газете Al Masry Al Youm.

Хавасс назвал авторов исследования о подземном городе авантюристами. Он подчеркнул, что неразумно использовать спутниковые снимки и делать подобные заявления.

Археолог также указал на тот факт, что миссия Стэнфордского университета из Калифорнии вместе с египетским университетом Айн-Шамс проводила исследование внутри пирамиды Хефрена и не нашла каких-либо колонн под ней.

«Мы не слышали о том, что эти итальянские авантюристы проводили научные исследования в Египте! Их не видели в районе пирамид Гизы. Все, что они сделали, это использовали подобный журнал для распространения своих мифов», — заявил Хавасс.

Всемирно известный археологический комплекс пирамид Гизы находится на одноименном плато на западном берегу реки Нил, неподалеку от Каира. Его возраст составляет более 4 500 лет.

Комплекс включает в себя три великие пирамиды, построенные фараонами IV династии (примерно в 2639–2506 годах до нашей эры): пирамиду Хеопса, пирамиду Хефрена и пирамиду Микерина.

Ранее ученые обнаружили следы использования галлюциногенов в Древнем Египте.