Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Египте опровергли сообщения о подземном городе в Гизе

Al Masry Al Youm: археолог опроверг сообщения о городе под пирамидами Гизы
close
Файед Эль-Гезири/РИА «Новости»

Египетский археолог Захи Хавасс заявил, что утверждения о подземном городе под пирамидами Гизы не соответствуют действительности. Об этом говорится в его статье, опубликованной в египетской газете Al Masry Al Youm.

Хавасс назвал авторов исследования о подземном городе авантюристами. Он подчеркнул, что неразумно использовать спутниковые снимки и делать подобные заявления.

Археолог также указал на тот факт, что миссия Стэнфордского университета из Калифорнии вместе с египетским университетом Айн-Шамс проводила исследование внутри пирамиды Хефрена и не нашла каких-либо колонн под ней.

«Мы не слышали о том, что эти итальянские авантюристы проводили научные исследования в Египте! Их не видели в районе пирамид Гизы. Все, что они сделали, это использовали подобный журнал для распространения своих мифов», — заявил Хавасс.

Всемирно известный археологический комплекс пирамид Гизы находится на одноименном плато на западном берегу реки Нил, неподалеку от Каира. Его возраст составляет более 4 500 лет.

Комплекс включает в себя три великие пирамиды, построенные фараонами IV династии (примерно в 2639–2506 годах до нашей эры): пирамиду Хеопса, пирамиду Хефрена и пирамиду Микерина.

Ранее ученые обнаружили следы использования галлюциногенов в Древнем Египте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами