Ученые обнаружили следы использования галлюциногенов в Древнем Египте

Ученые впервые нашли органические остатки галлюциногенных растений в артефакте из Древнего Египта. Исследование 2200-летнего керамического сосуда, посвященного богу Бесу, подтвердило, что древние египтяне употребляли психоактивные напитки в религиозных и магических ритуалах. Работа опубликована в журнале Nature.

Сосуд, украшенный изображением Беса — египетского бога музыки, радости и сновидений, был найден на юге от современного Каира и датируется II веком до н. э. В нем обнаружены следы трех растений с галлюциногенными свойствами: голубой водяной лилии (Nymphaea nouchali), сирийской руты (Peganum harmala) и растения рода Cleome.

Кроме того, в остатках напитка были обнаружены человеческие белки, указывающие на такие жидкости, как грудное молоко, кровь или слизь, что, вероятно, имело символическое значение.

Ритуалы с использованием напитков могли быть связаны с магическими обрядами, проводимыми в так называемых «комнатах Беса» в Саккаре, недалеко от пирамид Гизы. Эти обряды, предположительно, включали активацию видений и могли использоваться, например, для предсказания успешной беременности.

«Комбинация различных ингредиентов, включая галлюциногены, возможно, служила для переживания религиозного опыта в процессе ритуала,» — отмечает исследователь Бранко ван Оппен.

Находка подтверждает, что мифы о Бесе, в которых он использует напитки для успокоения богов, могут иметь научное основание. Она также проливает свет на малоизученные ритуалы Древнего Египта. Исследователи надеются, что аналогичный анализ других сосудов Беса поможет глубже понять, насколько широко использовались такие напитки и какие цели преследовали эти ритуалы.

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