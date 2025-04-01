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Названа спортивная добавка, помогающая побороть депрессию

EN: креатин может облегчить симптомы депрессии
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ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Оксфордского университета обнаружили, что спортивная добавка под названием креатин помогает облегчить симптомы депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале European Neuropsychopharmacology.

В исследовании приняли участие 100 взрослых добровольцев с умеренной или тяжелой депрессией. На первом этапе ученые провели ряд тестов для анализа психического состояния испытуемых. Каждого добровольца попросили самостоятельно оценить симптомы депрессии по 27-балльной шкале. После этого участников разделили на две группы для ежедневного приема пяти граммов креатина или схожего по виду и вкусу плацебо.

Добавки с креатином принимают для улучшения физической или спортивной формы и облегчения усталости мышц. Это соединение представляет собой азотсодержащую карбоновую кислоту, которой богаты молоко, красное мясо и морепродукты.

Спустя восемь недель после начала эксперимента выраженность депрессии у участников была оценена повторно. Результаты показали, что в сочетании с когнитивно-поведенческой терапией прием креатина снизил тяжесть симптомов расстройства до 5,8 баллов (легкая депрессия). В группе плацебо психологическое состояние участников также улучшилось, однако у большинства наблюдалась депрессия средней тяжести.

Ученые пока не могут определить, чем обусловлен терапевтический эффект креатина. Они предполагают, что соединение улучшает работу областей мозга, отвечающих за регуляцию эмоций. Исследователи объяснили, что креатин восполняет запасы аденозинтрифосфата (АТФ) кислоты — которая обеспечивает энергией все клетки организма, в том числе — мозга.

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