Психолог развеяла миф о связи денег с уровнем счастья и депрессией

Многие исследования сводятся к тому, что высокий заработок с более высоким уровнем счастья и низким риском возникновения депрессии. Однако, по словам директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктора психологических наук, профессора Веры Никишиной, – такой вывод не верен. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

«Субъективное благополучие и доход — определённо взаимосвязанные вещи. Но относится ли уровень субъективного благополучия напрямую к состоянию счастью? Феномен счастья, его определенно нельзя сводить только к благополучию. Прежде всего важно дать счастью четкое определение. Если же рассматривать его в рамках сравнения «я имею больше возможностей», «я имею больше материальных ценностей и это обладание дает мне преимущество», тогда скорее ответ будет положительным: деньги действительно связаны с уровнем счастья», — рассказала психолог.

Тем не менее, высокий уровень дохода не спасает от депрессии и стресса.

«Есть связь между уровнем дохода и уровнем риска, даже страха потерять эти доходы и сместиться на более низкие позиции в социальной иерархии владеющих. Это тоже не про счастье, а скорее про стресс и тревожность. Поэтому говорить о том, что высокий уровень дохода делает людей счастливее точно нельзя», — заключила профессор.

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