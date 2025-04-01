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Российский космонавт пошутил над адептами теории плоской Земли

Российский космонавт Вагнер, находящийся на МКС, пошутил над плоскоземельщиками
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Telegram-канал Космонавт Иван Вагнер

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся в данный момент на Международной космической станции, в День смеха показал модель плоской Земли на фоне настоящей планеты. Соответствующие кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

«В этот раз со мной полетела «просвещаться» модель Земли Древней Руси — три кита, на которых находится плоский диск (блин) Земли», — заявил он.

По словам космонавта, в прошлый полет он брал с собой самую популярную, древнеиндийскую модель — черепаху с тремя слонами на спине.

До этого космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев заявил, что в различные теории о плоской Земле верят люди, которые имеют привычку подвергать все сомнению — обычно эти же люди не верят ни в полет Юрия Гагарина в космос, ни в полет американцев на Луну, и к данной точке зрения надо относиться с юмором.

По его словам, ни в коем случае не стоит вступать в ожесточенные споры с убежденными сторонниками плоской Земли, а относиться к этим убеждениям нужно с юмором.

Ранее Баканов пообещал оправдать доверие на посту главы «Роскосмоса».

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