Ученые узнали, какой была внешность человека 16 тысяч лет назад

В Китае воссоздали облик человека, жившего 16 тысяч лет назад в эпоху палеолита

Ученые из Гуанси-Чжуанского автономного района Китая при помощи современных 3D-технологий воссоздали внешность человека, жившего 16 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Останки древнего человека были найдены в пещере Яхуай, расположенной на холме в деревне Болан уезда Лонган провинции Гуанси. Это второе палеолитическое захоронение, обнаруженное на территории Китая.

Это единственный полностью сохранившийся череп древнего человека, найденный в южном Китае. Находка позволит узнать больше о разнообразии древних людей, миграционных процессах и обычаях людей позднего палеолита.

В результате проведенного исследования ученые выяснили, что череп древнего человека больше, чем черепа современных женщин, но меньше, чем черепа современных мужчин. Лобная кость приподнята. Воссозданное лицо имеет круглую форму, узкие глаза, относительно полные губы и плоский нос.

Ранее в Китае показали огромный череп динозавра неизвестного вида.