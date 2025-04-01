Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали, какой была внешность человека 16 тысяч лет назад

В Китае воссоздали облик человека, жившего 16 тысяч лет назад в эпоху палеолита
close
Depositphotos

Ученые из Гуанси-Чжуанского автономного района Китая при помощи современных 3D-технологий воссоздали внешность человека, жившего 16 тысяч лет назад. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Останки древнего человека были найдены в пещере Яхуай, расположенной на холме в деревне Болан уезда Лонган провинции Гуанси. Это второе палеолитическое захоронение, обнаруженное на территории Китая.

Это единственный полностью сохранившийся череп древнего человека, найденный в южном Китае. Находка позволит узнать больше о разнообразии древних людей, миграционных процессах и обычаях людей позднего палеолита.

В результате проведенного исследования ученые выяснили, что череп древнего человека больше, чем черепа современных женщин, но меньше, чем черепа современных мужчин. Лобная кость приподнята. Воссозданное лицо имеет круглую форму, узкие глаза, относительно полные губы и плоский нос.

Ранее в Китае показали огромный череп динозавра неизвестного вида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами