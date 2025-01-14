В Китае показали огромный череп динозавра неизвестного вида

Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук обнаружили огромный череп, принадлежащий динозавру неизвестного вида. Открытие сделали в ходе раскопок в Национальном геопарке Луфэн провинции Юньнань на юге КНР. Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

Вид, названный Lishulong wangi, отнесли к группе зауроподоморфов. К ней также относятся зауроподы, включая гигантских травоядных бронтозавров и диплодоков, а также их предков.

Авторы открытия считают, что L. wangi, вероятно, оказался крупнейшим зауроподоморфом, найденным в формации Луфэн. Эти динозавры вырастали до более чем 10 метров в длину.

Новое открытие включает череп и девять шейных позвонков. Из-за отсутствия сохранившихся плечевого пояса, тазового пояса и костей конечностей у этого образца невозможно определить, был ли он двуногим или четвероногим. Зауроподоморфы могли передвигаться как на двух, так и на четырех конечностях, тогда как их родственники зауроподы ходили с опорой только на четыре точки.

Палеонтологи считают, что обнаруженный динозавр был травоядным и предпочитал есть папоротники, гинкго, хвойные растения и другие виды флоры, существовавшие около 200 млн лет назад.

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