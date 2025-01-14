Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае показали огромный череп динозавра неизвестного вида

PeerJ: в китайской провинции Юньнань выкопали окаменелости возрастом 200 млн лет
close
Wei Gao

Ученые из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук обнаружили огромный череп, принадлежащий динозавру неизвестного вида. Открытие сделали в ходе раскопок в Национальном геопарке Луфэн провинции Юньнань на юге КНР. Исследование опубликовано в научном журнале PeerJ.

Вид, названный Lishulong wangi, отнесли к группе зауроподоморфов. К ней также относятся зауроподы, включая гигантских травоядных бронтозавров и диплодоков, а также их предков.

Авторы открытия считают, что L. wangi, вероятно, оказался крупнейшим зауроподоморфом, найденным в формации Луфэн. Эти динозавры вырастали до более чем 10 метров в длину.

Новое открытие включает череп и девять шейных позвонков. Из-за отсутствия сохранившихся плечевого пояса, тазового пояса и костей конечностей у этого образца невозможно определить, был ли он двуногим или четвероногим. Зауроподоморфы могли передвигаться как на двух, так и на четырех конечностях, тогда как их родственники зауроподы ходили с опорой только на четыре точки.

Палеонтологи считают, что обнаруженный динозавр был травоядным и предпочитал есть папоротники, гинкго, хвойные растения и другие виды флоры, существовавшие около 200 млн лет назад.

Ранее ученые нашли место обитания самых страшных морских хищников в истории Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами