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Ученые раскрыли странную роль маленьких детей в ритуалах пещерных людей

Arts: дети были проводниками в мир духов в представлении первобытного человека
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Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

Израильские ученые из Тель-Авивского университета предложили оригинальную гипотезу, объясняющую загадочное присутствие маленьких детей в глубинах пещер с наскальными рисунками эпохи палеолита. Исследование опубликовано в научном журнале Arts.

Специалисты проанализировали данные из около 400 пещер с наскальной живописью во Франции и Испании, возраст которой составляет 12-40 тысяч лет. Повсюду они обнаружили свидетельства присутствия детей — от крошечных отпечатков рук до следов ног двухлетних малышей. Это ставит вопрос: зачем древние люди рисковали, ведя детей через опасные, темные лабиринты с низким содержанием кислорода?

«Прежние объяснения фокусировались на образовательной функции, но мы считаем, что дети выполняли уникальную культурную миссию», — объяснила доктор Элла Ассаф, ведущий автор исследования.

Ученые предполагают, что детям приписывали особую способность общаться с потусторонними сущностями, которые, по верованиям древних, обитали в глубинах пещер.

«Во многих коренных культурах дети рассматривались как пограничные существа — еще не полностью принадлежащие нашему миру, но и не полностью оторванные от мира духов. Это делало их идеальными посредниками», — уточнили исследователи.

Гипотеза опирается на антропологические данные о традиционных обществах, где дети часто выполняли ритуальные функции. Открытие меняет наше понимание роли детей в доисторических обществах. Вместо пассивных учеников они предстают активными участниками духовной жизни своих общин.

Ранее ученые нашли доказательства технологической революции в Восточной Азии эпохи палеолита.

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