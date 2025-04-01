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В Китае нашли свидетельства технологической революции каменного века

PNAS: в Восточной Азии среднего палеолита делали продвинутые орудия из камня
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Ben Marwick/phys.org

Археологи из Вашингтонского университета совершили открытие, которое меняет традиционные взгляды на развитие древних технологий в Восточной Азии. На стоянке Лонгтан в юго-западном Китае исследователи обнаружили каменные орудия, изготовленные по технологии Квина, характерной для Европы среднего палеолита. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ранее считалось, что Восточная Азия в среднем палеолите (300-40 тыс. лет назад) переживала период технологического застоя, в отличие от динамично развивавшихся Европы и Африки.

Технология Квина, названная по месту первых находок во Франции, характеризуется особым методом изготовления толстых асимметричных скребков с широкой рабочей кромкой. Обнаруженными в Китае инструментами обрабатывали кости, рога и дерево.

Датировка китайских находок (около 55 тыс. лет) совпадает с европейскими, что ставит перед учеными важный вопрос: была ли эта технология принесена мигрирующими группами или изобретена независимо?

Открытие также возрождает дискуссию о том, какие виды людей населяли регион. В Восточной Азии не находили останков неандертальцев, но возможно присутствие денисовцев или даже неизвестных видов человека.

Исследователи связывают позднее обнаружение технологии Квина в Азии с несколькими факторами: усилением международного сотрудничества китайских археологов, увеличением масштабов исследований и традиционным скептицизмом относительно технологических инноваций в регионе.

Ранее археологи выяснили, что древние предки человека долгое время использовали острые от природы камни в качестве инструментов.

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