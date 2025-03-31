Ученые придумали, как в 10 раз увеличить энергоемкость батарей

Ученые Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) работают над созданием новых полимерных электролитов для современных литий-ионных аккумуляторов. Они позволят повысить электроемкость батарей в 10 раз, рассказали «Газете.Ru» в КГЭУ.

Однако ученые до сих пор пытаются улучшить их характеристики. По расчетам специалистов КГЭУ, использование полимерных гель-электролитов на основе полиуретановой матрицы, способной эффективно проводить ионы лития, увеличит энергоемкость аккумуляторов более чем в 10 раз. В отличие от жидких электролитов, применение полимерных гель-электролитов исключает риск возгорания, связанный с неравномерным осаждением лития.

«Применение полимерных гель-электролитов позволяет не только повысить энергоемкость аккумуляторов, но и обеспечить их безопасность, что особенно важно для современных энергетических систем», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель проекта, доктор химических наук, заведующий кафедрой «Материаловедение и технологии материалов» КГЭУ Руслан Давлетбаев.

В настоящий момент ученые уже получили полиуретановые материалы, которые служат основой для разрабатываемых гель-электролитов. Проводятся исследования их структуры и физико-химических свойств, а также испытания в прототипах литиевых аккумуляторов с органическим катодом.

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