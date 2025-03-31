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ЕКА завершило миссию космического телескопа Gaia, изменившего астрономию

ЕКА: космический телескоп Gaia деактивировали и перевели на орбиту вокруг Солнца
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Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

Европейское космическое агентство (ЕКА) официально завершило работу космического телескопа Gaia, который более десяти лет составлял самую детальную карту Млечного Пути. Аппарат перевели на «пенсионную орбиту» вокруг Солнца, а его системы окончательно отключили. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

Миссия Gaia началась в 2013 году. За годы своей работы телескоп помог создать 3D-карту с точными координатами, скоростями и свойствами почти 2 млрд звезд.

Кроме того, космическая платформа обнаружила среды древних галактических столкновений, новые звездные скопления, экзопланеты и черные дыры, отследила сотни тысяч астероидов и комет в Солнечной системе и помогла визуализировать облик нашей галактики.

Хотя Gaia изначально рассчитан на пять лет, он проработал вдвое дольше. Чтобы предотвратить случайную активацию в будущем, инженеры перевели аппарат на безопасную орбиту в 10 млн км от Земли, постепенно отключили все системы, включая резервные и стерли бортовое программное обеспечение, чтобы исключить перезапуск.

Несмотря на завершение миссии, ее наследия хватит на десятилетия исследований. В 2026 году выйдет четвертый выпуск данных телескопа, а к 2030-му — итоговый каталог.

Результаты испытаний двигателей Gaia помогут в разработке новых аппаратов, например, LISA — перспективный космический телескоп для изучения гравитационных волн, который планируют запустить в 2035 году.

Ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал аномальное вращение галактик во Вселенной.

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