ЕКА завершило миссию космического телескопа Gaia, изменившего астрономию

ЕКА: космический телескоп Gaia деактивировали и перевели на орбиту вокруг Солнца

Европейское космическое агентство (ЕКА) официально завершило работу космического телескопа Gaia, который более десяти лет составлял самую детальную карту Млечного Пути. Аппарат перевели на «пенсионную орбиту» вокруг Солнца, а его системы окончательно отключили. Об этом сообщается на официальном сайте ЕКА.

Миссия Gaia началась в 2013 году. За годы своей работы телескоп помог создать 3D-карту с точными координатами, скоростями и свойствами почти 2 млрд звезд.

Кроме того, космическая платформа обнаружила среды древних галактических столкновений, новые звездные скопления, экзопланеты и черные дыры, отследила сотни тысяч астероидов и комет в Солнечной системе и помогла визуализировать облик нашей галактики.

Хотя Gaia изначально рассчитан на пять лет, он проработал вдвое дольше. Чтобы предотвратить случайную активацию в будущем, инженеры перевели аппарат на безопасную орбиту в 10 млн км от Земли, постепенно отключили все системы, включая резервные и стерли бортовое программное обеспечение, чтобы исключить перезапуск.

Несмотря на завершение миссии, ее наследия хватит на десятилетия исследований. В 2026 году выйдет четвертый выпуск данных телескопа, а к 2030-му — итоговый каталог.

Результаты испытаний двигателей Gaia помогут в разработке новых аппаратов, например, LISA — перспективный космический телескоп для изучения гравитационных волн, который планируют запустить в 2035 году.

Ранее космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал аномальное вращение галактик во Вселенной.