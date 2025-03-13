Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал аномальное вращение галактик во Вселенной

MNRAS: большинство галактик вращаются в одном направлении
close
Kristen McQuinn/NASA's James Webb Space Telescope

Телескоп Джеймса Уэбба за три года работы предоставил множество уникальных данных о далеких уголках Вселенной. Новое исследование, проведенное ученым из Университета штата Канзас Лиором Шамиром, выявило одну из самых удивительных и загадочных особенностей глубокого космоса — большинство галактик вращаются в одном направлении. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Анализ изображений глубокого космоса, полученных в рамках проекта Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), показал, что около двух третей галактик вращаются по часовой стрелке, в то время как только треть — против часовой стрелки. Всего в исследовании было изучено 263 галактики из области JADES, вращение которых можно было четко определить.

«Разница настолько очевидна, что ее можно заметить без специальных знаний, — объяснил Шамир. — Любой человек, посмотрев на изображения, сможет увидеть это».

С точки зрения современной космологии, количество галактик, вращающихся в разных направлениях, должно быть примерно одинаковым. Однако данные телескопа Джеймса Уэбба показывают явное преобладание галактик с вращением по часовой стрелке, что ставит под сомнение существующие представления о Вселенной.

Шамир предложил две возможные причины этого феномена. Первая гипотеза заключается в том, что Вселенная могла родиться с определенным направлением вращения. Это согласуется с теорией «черной дыры», согласно которой Вселенная является внутренней областью черной дыры. Если это так, то существующие космологические модели могут быть неполными.

Вторая гипотеза связана с эффектом Доплера. Земля вращается вокруг центра Млечного Пути, и из-за этого свет от галактик, вращающихся в противоположном направлении, может казаться более ярким. Если это объяснение подтвердится, то ученым придется пересмотреть методы измерения расстояний в космосе, что может также объяснить расхождения в скорости расширения Вселенной и существование крупных галактик, которые, согласно текущим данным, кажутся старше самой Вселенной.

Ранее открытие карликовой галактики заставило ученых переосмыслить космическую эволюцию.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами