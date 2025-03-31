Спутниковые данные помогли ученым понять причины разрушительных наводнений в Бразилии

В мае 2024 года юг Бразилии пережил одно из самых разрушительных наводнений в своей истории. Штат Риу-Гранди-ду-Сул пострадал от рекордных осадков, затронувших 2,3 миллиона человек. Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул использовали спутниковые данные для анализа причин наводнений и их воздействия на наиболее уязвимые группы населения. Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Исследователи применили данные со спутника SWOT (Surface Water and Ocean Topography) NASA, который позволяет измерять уровень воды даже при плотной облачности. Это впервые позволило точно определить объем и масштабы затоплений по спутниковым данным.

«Мы смогли оценить как площадь, так и объем паводковых вод, что особенно важно для удаленных регионов, где нет точных наземных наблюдений», — отметил ведущий автор исследования, океанограф Иури Симойнс-Соуза.

По данным ученых, общий объем наводнения составил 1,5 миллиарда кубометров воды. Это более чем в два раза превышает объем воды при любых ранее зарегистрированных экстремальных погодных явлениях в этом регионе.

Исследование показало, что на регион повлияла комбинация нескольких атмосферных аномалий, которую ученые назвали «катастрофическим коктейлем». В апреле 2024 года над Индийским океаном усилилась Мадден-Джулианская осцилляция — мощная конвективная система, возникающая каждые один–три месяца. Она привела к формированию устойчивого антициклона, который заблокировал холодный фронт над Южной Америкой, вызвав обильные осадки в южной Бразилии.

«Это катастрофа, последствия которой будут ощущаться еще долго», — добавила соавтор исследования, океанограф Каролина Камарго.

Наводнение не только разрушило дома и инфраструктуру, но и привело к социальному кризису. Около 16% из 420 тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома, относятся к социально уязвимым группам, что подтверждают данные Бразильского института прикладных экономических исследований.

Также пострадала половина сельскохозяйственных угодий региона, что вызвало перебои в цепочках поставок продовольствия как в самом штате, так и за его пределами.

«Прошел почти год, а люди все еще восстанавливаются и ищут своих родных», — отметил Симойнс-Соуза.

Ученые не могут точно сказать, станут ли такие катастрофические наводнения нормой для региона. Однако их работа помогает лучше понять распределение паводковых вод и разработать стратегии смягчения последствий подобных катастроф в будущем.

Ранее ученые выяснили, что уровень морского льда в Арктике достиг рекордно низкого уровня.