Специалисты зафиксировали случаи ускоренной эволюции у животных в Чернобыле

В чернобыльской зоне отчуждения зафиксированы уникальные случаи ускоренной эволюции животных под воздействием радиации. Как сообщает РИА Новости, у многих видов появились ранее не встречавшиеся адаптационные признаки.

Испанские исследователи обнаружили, что повышенный меланин дал чернобыльским лягушкам эволюционное преимущество — их темная окраска обеспечивала защиту от радиации, повышая шансы на выживание.

Американские исследователи в свою очередь зафиксировали уникальные особенности у чернобыльских волков — их организм демонстрирует необыкновенную устойчивость к раковым заболеваниям, хотя животные постоянно подвергаются радиационному облучению, в шесть раз превышающему безопасный для людей уровень. В то же время у местных собак найдены специфические генетические мутации, отсутствующие у их сородичей.

Ученые выяснили, что птицы в зоне отчуждения также выработали повышенный уровень антиоксидантной защиты, тогда как у домашних животных после аварии фиксировались страшные мутации. Специалисты приходят к выводу, что радиация может не только уничтожать, но и ускорять эволюцию, хотя такие адаптации — скорее исключение, чем правило.

В январе в журнале PLOS ONE была опубликована статья о том, что ученые из Университета штата Северная Каролина и Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета пришли к выводу, что генетические различия между популяциями собак в городе Чернобыль и на Чернобыльской АЭС не вызваны радиационно-индуцированными мутациями.

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