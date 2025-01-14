Ученые разгадали загадку самого смертоносного паука

BMC Ecology: сиднейские пауки на самом деле принадлежат к трем различным видам

Международная группа ученых, состоящая из специалистов Лейбницкого института анализа изменений биоразнообразия в Германии, Австралийского музея в Сиднее и Университета Флиндерса в Аделаиде, произвела переоценку классификации самого ядовитого паука Австралии. Его укус представляет наибольшую опасность для человека по сравнению с укусами других пауков. Работа опубликована в журнале BMC Ecology.

Долгое время считалось, что Сиднейский воронкообразный паук (Atrax robustus) представляет собой единственный вид. Однако новое исследование показало, что в окрестностях Сиднея обитают три разных вида этих пауков.

Используя генетический анализ, исследователи изучили различные популяции сиднейских пауков и выявили различия, которые позволяют выделить три отдельных вида: классический сиднейский воронкообразный паук (Atrax robustus), который встречается на Центральном побережье и в Сиднейском бассейне, южный сиднейский воронкообразный (Atrax montanus), обитающий в Голубых горах на юг и запад от Сиднея, и ньюкаслский воронкообразный, прозванный «Большим парнем» — самым крупным из трех видов, который встречается только в окрестностях города Ньюкасл, к северу от Сиднея.

«Наше исследование выявило скрытое разнообразие среди воронкообразных пауков», — отметила ведущий автор исследования доктор Стефани Лория.

Доктор Хелен Смит, арахнолог Австралийского музея и соавтор исследования, пояснила, что хотя сиднейский паук ранее был известен своим разнообразием, анализ различий видов оказался сложным.

«Когда наша команда вновь занялась этим вопросом, мы тщательно изучили морфологические детали и гены вида по всему региону и обнаружили, что он делится на три четкие группы», — добавила она.

Исследователи собрали новые образцы пауков из различных уголков Сиднейского региона. Они будут использованы для разработки антител к ядам пауков. Понимание различий видов поможет эффективнее создавать антидоты, которые помогут при укусах пауков.

Новому виду пауков из Ньюкасла присвоили имя Atrax christenseni в честь Кэйна Кристенсена, который впервые обратил внимание исследователей на эти виды.

«Для меня большая честь, что вид был назван в мою честь», — отметил Кристенсен.

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