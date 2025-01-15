Ученые раскрыли тайны генетики чернобыльских собак

Ученые из Университета штата Северная Каролина и Школы общественного здравоохранения Колумбийского университета пришли к выводу, что генетические различия между популяциями собак в городе Чернобыль и на Чернобыльской АЭС не вызваны радиационно-индуцированными мутациями. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Собаки, живущие всего в 16 километрах друг от друга на территории Чернобыля, оказались генетически разными. Однако ученые не обнаружили доказательств накопления генетических мутаций, даже на уровне отдельных нуклеотидов. Как пояснил профессор Мэтью Брин, в случае воздействия радиации мутации могли бы сохраняться в геноме, если бы они обеспечивали выживание. Однако таких следов выявлено не было.

Несмотря на отсутствие мутаций, исследователи допускают роль естественного отбора. Возможно, первые поколения собак, переживших катастрофу 1986 года, имели генетические особенности, повышающие их шансы на выживание.

Исследование также обнаружило влияние других факторов, помимо радиации, таких как тяжелые металлы, свинцовая пыль и пестициды, оставшиеся после ликвидации последствий аварии. Эти вещества могли оказать долговременное воздействие на здоровье животных и людей, живущих в зоне отчуждения. Более того, команда изучила клещей, собранных с собак, и выявила различия в их распространении и переносимых патогенах.

«Исследование таких популяций дает представление о потенциальных рисках для здоровья людей в условиях экологических катастроф,» — отметил профессор Норман Клейман из Колумбийского университета.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейшего изучения влияния крупных техногенных катастроф на здоровье живых организмов, чтобы лучше подготовиться к будущим экологическим вызовам.

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