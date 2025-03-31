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Полярник рассказал об осложнении ледовой обстановки в Арктике

Полярник Поважный: ледяная обстановка в Арктике становится сложнее
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Shutterstock/Andrei Stepanov

В настоящее время многолетних льдов в Арктике становится меньше, а скорость образования молодого льда увеличивается, из-за чего обстановка в морях становится сложнее. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель лаборатории имени О.Ю. Шмидта Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Поважный.

«Прежние многолетние ледовые поля разрушились, и образовалась великая сибирская полынья. Она распространяется на море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. В этой зоне благодаря большому количеству свободной воды новый лед образуется быстрее», — сказал полярник.

Поважный добавил, что в дальнейшем ледовый припай отрывается ветром от берега, после чего отправляется в центральную Арктику. Осложнение ледовой обстановки в регионе, по словам ученого, создаст более негативные условия для навигации.

28 марта ученые выяснили, что в этом году зимний прирост морского льда в Арктике оказался самым слабым за всю 47-летнюю историю наблюдений. Этот тревожный сигнал изменения климата приведет к глобальным последствиям.

Ранее Путин дал оценку международному взаимодействию в Арктике.

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