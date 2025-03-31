Врач опроверг заявления ученых о создании лекарства для восстановления после инсульта

Ученые из Калифорнийского университета представили новый препарат DDL-920, способный значительно восстанавливать двигательные функции после инсульта. Однако, как рассказала «Газете.Ru» врач-невролог, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Инна Филатова, доказательств его эффективности недостаточно.

«На основании одного клинического испытания данного вещества на животных моделях на сегодняшний день сложно говорить о перспективности его применения в лечебных целях у пациентов, в частности у людей. Поэтому для того, чтобы лекарственное средство себя положительно зарекомендовало, как мы все знаем, – оно должно пройти три этапа клинических испытаний на человеке. Поэтому на сегодняшний день говорить о перспективах применения DDL-920 для восстановления двигательных функций у человека после инсульта не представляется возможным», — объяснила врач.

По ее словам, восстановление двигательных функций после инсульта предполагает междисциплинарный подход, в котором сложно обойтись только одним препаратом.

«Степень и тяжесть первоначального повреждения вещества головного мозга, вероятно, являются наиболее важным фактором восстановления после острого сосудистого события, то есть после инсульта. Для оценки доступно множество методов, в том числе фМРТ. Сложившийся интегративный подход позволяет использовать современные медицинские технологии в процессе реабилитации пациента. И это прежде всего ранняя мышечная активация, это и электростимуляция, применение биологической обратной связи, когнитивные тренинги, использование роботизированных систем, в том числе интерфейс мозг-компьютер, систем виртуальной реальности, способов внешней фиксации, в том числе и экзоскелета», — добавила доктор.

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