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Ученые раскрыли универсальную структуру человеческих отношений

NHB: разработана модель, объясняющая, как люди воспринимают социальные связи
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ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Пекинского педагогического университета разработали модель, объясняющую, как люди по всему миру воспринимают социальные связи. Ученые проанализировали данные из 19 регионов на пяти континентах, исследованиях народа Мосо в Китае и исторических документах, охватывающих период в три тысячи лет. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Авторы использовали опросы, лабораторные эксперименты и вычислительные методы для анализа 20 427 социальных связей. В результате они выявили универсальную структуру, названную моделью FAVEE-HPP, которая классифицирует отношения по пяти параметрам: формальность (Formality) – степень официальности связи, активность (Activeness) – уровень вовлеченности участников, валентность (Valence) – позитивный или негативный характер отношений, обмен (Exchange) – выгодность взаимодействий, равенство (Equality) – баланс сил между участниками.

Помимо этого, связи поделили на три категории: враждебные (hostile), личные (private) и публичные (public).

Этот подход доказал свою универсальность среди разных культур и исторических эпох. Он позволяет количественно оценивать отношения и изучать их влияние на социальную поддержку, уровень счастья, вероятность разводов и даже продолжительность жизни.

В будущем исследователи планируют изучить, как эта модель формируется в процессе развития личности и как контекст влияет на восприятие связей.

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