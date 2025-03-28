Ученые обнаружили таинственных гигантов, которые могут быть совершенно новым видом жизни

Исследователи из Великобритании выдвинули гипотезу, согласно которой загадочные 8-метровые структуры, известные как Prototaxites, могут принадлежать к давно исчезнувшей ветви жизни, не имеющей современных аналогов. Это открытие ставит под сомнение прежние теории, считавшие эти организмы древними грибами, водорослями или деревьями. Препринт работы опубликован на портале bioRxiv.

Ископаемые структуры Prototaxites были обнаружены в середине XIX века в Канаде, и с тех пор их природа оставалась предметом споров среди ученых. Первоначально их принимали за останки древних хвойных деревьев, затем за гигантские грибы. В 2017 году анализ окаменелостей подтвердил сходство с современными аскомицетами, однако новое исследование из Эдинбургского университета ставит под сомнение эту классификацию.

Команда ученых изучила микроскопическое строение и химический состав фрагментов Prototaxites. Результаты показали, что этот организм не был грибом, так как его анатомия соединялась совершенно уникальным образом. Он также не мог быть растением или водорослью, так как его химический состав не соответствовал известным видам. Гипотеза о том, что Prototaxites был лишайником, также была отвергнута из-за особенностей его структуры. Даже возможность отнести его к животным исключена, поскольку его клеточные стенки не соответствуют таковым у представителей этого царства.

Таким образом, исследователи пришли к выводу, что Prototaxites, скорее всего, принадлежал к неизвестной и ныне вымершей группе организмов. Что именно привело к исчезновению этих организмов, остается загадкой. Возможно, они вымерли в результате природных катастроф или эволюционных изменений. Тем не менее, ученые не исключают, что дальнейшие исследования могут привести к новым открытиям, способным изменить представления о древних формах жизни. Пока же Prototaxites остается одной из самых интригующих загадок эволюции и напоминанием о том, насколько разнообразной могла быть жизнь на Земле в прошлом.

Ранее ученые выяснили, как кальций мог повлиять на зарождение жизни.