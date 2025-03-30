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Популярный препарат для похудения защищает сердце у больных с диабетом, узнали ученые

NEJM: семаглутид уменьшает риск сердечных проблем у пациентов с диабетом на 14%
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из США, Германии и Великобритании выяснила, что таблетированная форма препарата для снижения веса семаглутида («Оземпик» и его аналоги) снижает риск серьезных сердечно-сосудистых нарушений у пациентов с диабетом 2 типа. Исследование опубликовано в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

Команда проанализировала данные 9650 пациентов с диабетом 2 типа, атеросклерозом и/или хронической болезнью почек.

Ежедневный прием 14 мг перорального семаглутида снизил риск инфарктов, инсультов и других сердечных осложнений на 14%. Наибольший эффект отмечен в снижении частоты нефатальных инфарктов миокарда.

Результаты соответствуют данным по инъекционной форме препарата, но пероральный вариант удобнее для пациентов.

Диабет 2 типа значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за гипергликемии, гипертонии и дислипидемии. До сих пор основным способом доставки семаглутида были инъекции, но теперь таблетированная форма открывает новые возможности для терапии.

Пероральный семаглутид может стать новым стандартом в комплексной терапии диабета 2 типа и профилактике его осложнений.

Ранее оказалось, что семаглутид повышает выносливость пациентов с диабетом на 20%.

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