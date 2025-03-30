У инъекций для похудения нашли необычный полезный эффект

Международный научный коллектив обнаружил, что инъекции против диабета и ожирения на базе семаглутида увеличивают выносливость и физическую активность на 20% у диабетиков, страдающих болезнью периферических артерий. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Открытие было сделано группой медиков под руководством профессора Университета штата Колорадо Марка Бонаки.

В исследовании приняли участие более 1300 пациентов с диабетом и заболеванием периферических артерий (ЗПА). Это распространенная патология, при которой скопление жировых отложений в артериях и сужение их просвета ограничивает кровоснабжение мышц ног. Половина получала семаглутид, а вторая — плацебо.

Семаглутид, лираглутид и аналогичные препараты представляют собой синтетические версии пептида GLP-1, который регулирует аппетит и уровень инсулина в крови. Изначально эти лекарства применялись для лечения диабета, однако в последние годы стали широко использоваться для борьбы с ожирением.

Спустя шесть месяцев лечения пациенты, принимавшие препарат, смогли пройти на беговой дорожке дистанцию на 12% длиннее, чем в начале. К концу года этот показатель увеличился до 21%. В группе, получавшей плацебо, улучшений не наблюдалось.

Отмечается, что болезнь периферических артерий затрагивает около 230 миллионов человек во всем мире. Из-за сужения сосудов пациенты страдают от боли в ногах и теряют подвижность. В тяжелых случаях в тканях могут развиваться язвы. По словам ученых, семаглутид снижает воспаление в сосудах и облегчает симптомы заболевания. Теперь исследователи рассматривают этот препарат в качестве важного лекарства для пациентов с сосудистыми нарушениями.

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