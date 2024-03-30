Ученые выяснили, какая боль в груди опасна для жизни

Ученые выявили факторы, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с необъяснимой болью в груди. Исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

По оценкам, ежегодно по крайней мере один миллион пациентов в Соединенном Королевстве обращаются к врачу из-за боли в груди. Во многих случаях не удается выявить причину, несмотря на тесты и обследования. Исследования показали, что у таких людей повышен риск проблем с сердцем. В новой работе ученые выявили ключевые факторы риска этого.

Были проанализированы данные более 600 тысяч человек из Англии, у которых была необъяснимая боль в груди в период с 2002 по 2018 год. Пациенты с диабетом, гипертонией и мерцательной аритмией (фибрилляцией предсердий) имели повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Почти половина из тех, кто подвергался наибольшему риску, были курильщиками или страдали от ожирения. Моделирование показало, что если бы они бросили курить и похудели, то их 10-летний риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился бы с 22% до 16%.

Ученые считают, что их выводы помогут врачам определить тех, кто подвергается наибольшему риску, чтобы предложить им профилактику: лекарства для снижения уровня холестерина (статины), и изменение образа жизни. При этом для этого потребуются лишь данные из медицинских карт.

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