Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Научная фантастика приносит пользу всему человечеству, выяснили ученые

CommRes: научно-фантастические произведения формируют глобальную солидарность
close
Lucasfilm

Китайские ученые из Университета Цинхуа обнаружили связь между любовью к научно-фантастическим произведениям и чувством глобальной общности. Оказалось, что этот жанр способен усиливать идентификацию людей со всем человечеством через мощное эмоциональное переживание — благоговение. Исследование опубликовано в научном журнале Communication Research (CommRes).

В ходе серии экспериментов с участием более 2,5 тыс. человек специалисты установили, что научная фантастика вызывает уникальную эмоциональную реакцию. В отличие от других жанров, она преимущественно пробуждает чувство благоговения — состояние, при котором человек ощущает свою причастность к чему-то грандиозному и выходящему за рамки обыденного опыта.

«Научная фантастика предлагает взгляд на человечество со стороны, показывая нас как единое целое перед лицом космических вызовов или технологических революций», — объяснили авторы исследования.

Именно эта перспектива, по их мнению, помогает преодолевать узкогрупповые идентичности и формировать глобальное самосознание.

Тесты показали устойчивую закономерность: после контакта с научно-фантастическими произведениями участники демонстрировали более высокий уровень идентификации со всем человечеством. Примечательно, что этот эффект сохранялся и в долгосрочной перспективе — люди, регулярно потреблявшие подобный контент, чаще испытывали благоговение в повседневной жизни и сильнее ощущали глобальную связь.

Исследователи отмечают, что выявленный механизм работает в обе стороны. Люди, изначально склонные к глобальному мышлению, чаще выбирают научную фантастику, которая, в свою очередь, еще больше усиливает их идентификацию с человечеством в целом.

Хотя исследование проводилось на китайской выборке, ученые предполагают, что обнаруженные закономерности могут быть универсальными. Они подчеркивают, что научная фантастика — не единственный, но особенно эффективный способ формирования глобального сознания, так как работает через фундаментальные эмоциональные механизмы.

Ранее ученые доказали, что описанные фантастами путешествия во времени теоретически возможны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами