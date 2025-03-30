Научная фантастика приносит пользу всему человечеству, выяснили ученые

Китайские ученые из Университета Цинхуа обнаружили связь между любовью к научно-фантастическим произведениям и чувством глобальной общности. Оказалось, что этот жанр способен усиливать идентификацию людей со всем человечеством через мощное эмоциональное переживание — благоговение. Исследование опубликовано в научном журнале Communication Research (CommRes).

В ходе серии экспериментов с участием более 2,5 тыс. человек специалисты установили, что научная фантастика вызывает уникальную эмоциональную реакцию. В отличие от других жанров, она преимущественно пробуждает чувство благоговения — состояние, при котором человек ощущает свою причастность к чему-то грандиозному и выходящему за рамки обыденного опыта.

«Научная фантастика предлагает взгляд на человечество со стороны, показывая нас как единое целое перед лицом космических вызовов или технологических революций», — объяснили авторы исследования.

Именно эта перспектива, по их мнению, помогает преодолевать узкогрупповые идентичности и формировать глобальное самосознание.

Тесты показали устойчивую закономерность: после контакта с научно-фантастическими произведениями участники демонстрировали более высокий уровень идентификации со всем человечеством. Примечательно, что этот эффект сохранялся и в долгосрочной перспективе — люди, регулярно потреблявшие подобный контент, чаще испытывали благоговение в повседневной жизни и сильнее ощущали глобальную связь.

Исследователи отмечают, что выявленный механизм работает в обе стороны. Люди, изначально склонные к глобальному мышлению, чаще выбирают научную фантастику, которая, в свою очередь, еще больше усиливает их идентификацию с человечеством в целом.

Хотя исследование проводилось на китайской выборке, ученые предполагают, что обнаруженные закономерности могут быть универсальными. Они подчеркивают, что научная фантастика — не единственный, но особенно эффективный способ формирования глобального сознания, так как работает через фундаментальные эмоциональные механизмы.

Ранее ученые доказали, что описанные фантастами путешествия во времени теоретически возможны.