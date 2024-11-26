Путешествие во времени без парадоксов возможно

Исследователь из Университета Квинсленда доказал, что путешествия во времени могут быть возможны без нарушения фундаментальных законов физики. Его работа демонстрирует, что пространство-время способно адаптироваться так, чтобы избежать временных парадоксов. Результаты опубликованы в журнале Classical and Quantum Gravity(CQG).

Один из самых известных парадоксов, связанных с путешествиями во времени, — «парадокс дедушки». Он возникает, если путешественник во времени изменяет события прошлого таким образом, что его собственное существование становится невозможным. Например, если он помешает встрече своих дедушки и бабушки.

Однако физик Гремен Тобар предложил модель, где такие противоречия не возникают. Согласно его расчетам, даже если путешественник попытается изменить прошлое, события адаптируются так, чтобы сохранить логическую последовательность. Например, если путешественник предотвратит распространение болезни, она начнет распространяться другим путем.

Исследование также опровергает гипотезу о том, что путешественники во времени ограничены в своих действиях, чтобы избежать парадоксов. Тобар утверждает, что путешественник свободен делать все, что хочет, но парадоксы при этом невозможны — Вселенная всегда «подстроится» под изменения.

«Как бы вы ни пытались создать парадокс, события всегда будут корректироваться, чтобы избежать противоречий,» — пояснил физик Фабио Коста, соавтор исследования.

Хотя математические модели подтверждают возможность путешествий во времени, техническая реализация таких путешествий пока остается далекой от реальности. Вопросы, связанные с созданием машины времени и манипуляцией пространством-временем, пока что существуют лишь на уровне теории.

Исследование открывает двери для дальнейших научных поисков и подкрепляет мысль, что путешествия во времени могут быть не только частью научной фантастики, но и реальной возможностью будущего.

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