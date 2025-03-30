Ученые нашли альтернативу пересадке сердца в ходе космических экспериментов

Американские ученые из Университета Эмори добились прорыва в регенеративной медицине за счет условий Международной космической станции (МКС) для изучения клеток сердца. Исследование опубликованы в научном журнале Biomaterials.

Команда обнаружила, что микрогравитационная среда МКС необычным образом влияет на поведение клеток. Первоначальные наблюдения за раковыми клетками, которые в космосе демонстрировали повышенную выживаемость и способность к размножению, натолкнули ученых на мысль изучить аналогичные процессы в клетках сердечной мышцы.

В ходе двух экспериментов на орбите ученые сначала исследовали процесс превращения стволовых клеток в клетки сердечной мышцы, а затем — формирование из этих клеток тканеподобных структур. Полученные данные могут значительно ускорить разработку методов клеточной терапии, позволяющих восстанавливать поврежденную сердечную ткань.

Разрабатываемая технология может стать альтернативой пересадке сердца для пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности, сократив длинные очереди на трансплантацию.

Исследование демонстрирует, как фундаментальная наука в экстремальных условиях космоса может привести к прорывам в медицине, способным спасти миллионы жизней.

Ранее ученые превратили соединительную ткань в здоровые клетки сердца.