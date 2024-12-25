Ученые сумели превратить соединительную ткань в здоровые клетки сердца

Группа южнокорейских ученых из Корейского университета в Сеуле разработала технологию регенерации тканей сердца с помощью преобразования других видов клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Experimental & Molecular Medicine (EMM).

Специалисты научились превращать фибробласты (клетки соединительной ткани) в зрелые и функциональные индуцированные кардиомиоциты (мышечные клетки сердца).

Метод основан на сочетании фактора роста фибробластов 4 с витамином C, который ускоряет созревание и улучшает клеточную функцию.

В ходе экспериментов ученые добились лучшей структуры клеток с четко определенными саркомерами (фрагментами мышечной ткани) и Т-трубочками (элементами клеточной мембраны), повышенную электрическую активность с улучшенной функцией ионных каналов и более высокую эффективность в создании зрелых, полностью перепрограммированных кардиомиоцитов.

По словам исследователей, выращивание зрелых кардиомиоцитов из собственной ткани пациента однажды позволит восстановить повреждения, вызванные инфарктами или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее ученые нашли скрытый механизм самовосстановления сердца.