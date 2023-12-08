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Биоинженеры предложили новый экологичный метод переработки навоза в топливо

STTE: сбраживание навоза в безвоздушной среде очищает его от токсинов

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Американские инженеры-экологи из Университета Джонса Хопкинса в штате Мэриленд нашли способ натуральной обработки навоза крупного рогатого скота, удаляющий из него вредные для окружающей среды вещества и превращающий отходы жизнедеятельности в горючий газ метан. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

«Растущее использование антибиотиков и пестицидов в сельском хозяйстве представляет значительный риск для здоровья человека и окружающей среды, поэтому крайне важно разработать меры по смягчению их негативного воздействия», — отметил один из авторов работы, доцент Карстен Прассе.

Исследователи изучили перспективы переработки навоза с помощью анаэробного сбраживания, то есть, ферментирования биоматериала в бескислородной среде. Подобный подход уже применяется для очистки осадка сточных вод.

Ученые проанализировали 20 распространенных веществ из отходов крупного рогатого скота во время анаэробного сбраживания в лаборатории. Они обнаружили, что 11 из этих элементов распались, создав в процессе 47 новых соединений.

Команда также сделала еще одно важное открытие: удаление хлора из органических составов приводит к получению менее стойких и зачастую менее токсичных продуктов трансформации.

Ранее в Японии испытали ракетный двигатель, работающий на биометане из коровьего навоза.

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