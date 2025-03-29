Ученые добились прорыва в разработке коммерческого термоядерного реактора

Американские ученые из технологического стартапа Type One Energy совершили прорыв в разработке коммерческого термоядерного реактора, опубликовав комплексную физическую основу для первой электростанции такого рода. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Plasma Physics (JPP).

В основе лежит усовершенствованная стеллараторная технология Infinity Two.

Стелларатор представляет собой машину, которая использует сложные спиральные магнитные поля для ограничения плазмы, тем самым позволяя ученым контролировать ее и создавать подходящие условия для термоядерного синтеза.

Концепция опирается на успехи крупнейшего экспериментального стелларатора Wendelstein 7-X (Германия). Для расчетов задействованы мощности эксафлопсного суперкомпьютера Frontier в Национальная лаборатория Оук-Ридж в США.

По словам авторов исследования, хотя до коммерческого использования термоядерной энергии остаются еще годы работы, этот проект представляет собой наиболее проработанный на сегодня план ее практического внедрения.

Ранее физики сумели удержать горячую плазму в термоядерном реакторе рекордные 1337 секунд.