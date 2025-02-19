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Физики добились прорыва в удержании плазмы в термоядерном реакторе

CEA: токамак WEST поддерживал горячую плазму рекордные 1337 секунд
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CEA

Ученые центра исследований и разработок в области энергетики CEA Cadrache во Франции установили рекорд продолжительности удержания плазмы на токамаке WEST, добившись показателя в 1337 секунд. Это на 25% дольше предыдущего максимума, достигнутого в Китае на токамаке EAST. Об этом сообщается на официальном сайте CEA.

Удержание плазмы в течение длительного времени — одна из главных задач для термоядерных реакторов, таких как ITER, которые должны поддерживать стабильную плазму в течение нескольких минут. Плазма, будучи нестабильной по своей природе, требует точного контроля, а компоненты реактора должны выдерживать ее интенсивное излучение без повреждений.

«WEST достигла нового ключевого технологического рубежа, поддерживая водородную плазму в течение более двадцати минут с тепловой мощностью 2 МВт. Этот результат укрепляет позиции Франции как лидера в области термоядерного синтеза и будущего использования ITER», — отметила директор по фундаментальным исследованиям CEA Анн-Изабель Этьенвр.

Ранее китайские физики поддерживали стабильную плазму на токамаке EAST в течение 1066 секунд.

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