Астрономы рассказали о длительности затмения Солнца в субботу

При благоприятных погодных условиях жители Москвы смогут наблюдать фрагмент солнечного затмения в субботу в течение 48 минут, тогда как в Санкт-Петербурге астрономическое явление будет видно почти полтора часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на астрономов.

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, что в столице затмение начнется в 14:25 мск, а в 14:49 достигнет максимума — луна покроет 2% солнечного диска. В 15:13 мск затмение в Москве закончится. Специалист также посоветовала начать наблюдение за 5-10 минут до максимума — с 14:40 мск.

По данным Росгидромета, в Москве днем 29 марта ожидается облачная погода, что может помешать жителям и гостям столицы увидеть событие. В Санкт-Петербурге, где солнечный диск будет закрыт почти на 13%, будет малооблачно.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов уточнил, что в Санкт-Петербурге затмение начнется в 14:00 мск, максимальной фазы оно достигнет в 14:43 мск, а закончится оно в 15:25 мск.

Частное солнечное затмение 29 марта пройдет с 11:51 до 15:44 мск в созвездии Рыб. Пиковая фаза (0,936) наступит в 13:49 мск — в этот момент в районе Гудзона залива Луна закроет 93% солнечного диска. Наблюдать явление смогут жители Северной Америки, северо-западных регионов России, Европы, северо-запада Африки и акватории Атлантического океана.

В России наилучшие условия для наблюдения сложатся на Кольском полуострове (Мурманская область), где в 14:44 мск будет видно затемнение 30% солнечного диска (фаза 0,43). В Мурманске Луна закроет 28,6% Солнца.

Специалисты напомнили, что для безопасного наблюдения солнечного затмения необходимо применять специальные защитные фильтры, которые блокируют вредное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение — обычные солнцезащитные очки не обеспечивают должной защиты. В качестве альтернативы можно использовать сварочные маски, рентгеновские снимки или даже магнитные пленки от компьютерных дискет.

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