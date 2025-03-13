Ученые нашли новый способ поиска жизни на далеких планетах

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде предложили перспективный метод поиска внеземной жизни на экзопланетах, атмосферы которых значительно отличаются от земных. Технология связана с обнаружением в атмосферах экзопланет редких газов — метилгалогенидов — с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Метилгалогениды представляют собой соединения, состоящие из метильной группы (углерод и три атома водорода), соединенной с атомом галогена, например хлора или брома. На Земле эти газы вырабатываются в основном бактериями, морскими водорослями, грибами и некоторыми растениями.

Проблема в том, что планеты, похожие на Землю, слишком малы и тусклы, чтобы их можно было эффективно изучать с помощью телескопа Джеймс Уэбб. Однако более крупные планеты с водородными атмосферами и глобальными океанами могут оказаться идеальными для поиска таких признаков инопланетной жизни. Люди не смогли бы выжить на этих мирах, но микробы могли бы там процветать.нт.

«Кислород на землеподобных планетах сейчас обнаружить практически невозможно. Но метилгалогениды можно зафиксировать с помощью существующих технологий», — отметила ведущий автор статьи, планетолог Микаэла Леунг.

Кроме того, обнаружить эти газы может оказаться проще, чем другие биосигнатуры, такие как кислород или метан.

«Для фиксации метилгалогенидов с помощью телескопа Джеймса Уэбба может понадобиться всего около 13 часов. Это значительно меньше времени, чем требуется для поиска кислорода или метана», — добавила Леунг. — «Меньше времени на телескопе — значит, ниже стоимость исследования».

На Земле концентрация метилгалогенидов в атмосфере низкая, но на планетах с другими условиями, эти газы могли бы накапливаться в больших количествах, становясь заметными с расстояния в световые годы.

«Если мы обнаружим эти микробы, они будут анаэробными и адаптированными к совершенно иному типу среды. Мы не можем представить, как это будет выглядеть, но эти газы вполне могут быть продуктом их метаболизма», — отметил Швитерман.

Открытие опирается на предыдущие исследования биосигнатурных газов, включая диметилсульфид — еще один потенциальный признак жизни. Однако метилгалогениды особенно перспективны благодаря их сильным инфракрасным линиям поглощения и способности накапливаться в атмосферах с высоким содержанием водорода.

«Если мы обнаружим метилгалогениды на других планетах, это будет означать, что микробная жизнь распространена во Вселенной», — отметила Леунг. — «Это перевернет наше представление о том, как жизнь появляется и где она может находиться».

В дальнейших исследованиях ученые планируют расширить поиск биосигнатур на другие типы планет и другие газы. Например, они уже провели исследование газов из озера Солтон в Калифорнии, где обнаружили галогенсодержащие соединения, такие как хлороформ.

Ранее телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал аномальное вращение галактик во Вселенной.