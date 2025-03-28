Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Смартфон вне доступа, но не вне мыслей: ученые выяснили, почему нас так легко отвлечь

Frontiers: откладывание смартфона не снижает отвлекаемость
close
E_Katsiaryna/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Лондонской школы экономики выяснили, что простого удаления смартфона из зоны досягаемости недостаточно для повышения концентрации. Работа опубликована в журнале Frontiers in Computer Science.

Исследователи провели эксперимент, в котором участники работали в изолированном помещении два дня. В одном случае смартфоны лежали на рабочем столе, в другом — на расстоянии 1,5 метра. Результаты показали, что при ограниченном доступе к телефону люди все равно находили другие способы отвлечься, переключаясь на ноутбуки.

Автор исследования, доктор Макси Хайтмайер, отмечает, что проблема не в самом устройстве, а в привычках пользователей и в механизмах, заложенных в мобильных приложениях.

«Смартфон — это наш центр коммуникации, источник информации и развлечений. Даже если у нас нет конкретной цели, мы знаем, что он всегда может нас развлечь», — объяснил он.

Хайтмайер подчеркивает, что современные цифровые продукты разработаны таким образом, чтобы удерживать внимание пользователей как можно дольше. Поэтому борьба с отвлечением требует не только самоконтроля, но и более широких мер по защите пользователей, особенно молодых.

Ранее ученые выяснили, какие умственные способности способствуют долголетию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами