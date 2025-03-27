Мастера-архитекторы мира пауков обнаружены на севере Австралии

Команда ученых из Университета Западной Австралии открыла два новых вида скрытных пауков (trapdoor spiders) в регионе Кимберли, впервые зафиксировав представителей рода Kwonkan в северной части страны. Исследователи описали новые виды — Kwonkan fluctellus и Kwonkan nemoralis. Работа опубликована в журнале Australian Journal of Taxonomy (AJT).

Ведущий автор исследования, доктор Джереми Уилсон, отметил, что открытие произошло во время экспедиции Bush Blitz в 2022 году. Ученые были удивлены тем, что пауки обитают не в типичных засушливых саваннах Кимберли, а в небольших влажных лесных зонах, укрытых в ущельях.

Особый интерес исследователей вызвали уникальные конструкции нор Kwonkan nemoralis. В отличие от большинства родственных видов, которые строят простые входы, эти пауки создают инженерные шедевры. Их норы имеют специальный шелковый воротник, усыпанный песчинками. При угрозе воротник обрушивается, скрывая вход и делая его невидимым для хищников.

«Мы задались вопросом, зачем им такие необычные входы», — добавил доктор Уилсон. — «Возможно, это адаптация для охоты или защита от хищников, таких как скорпионы, многоножки и осы».

Также ученые предполагают, что такая конструкция может защищать пауков от внезапных наводнений в засушливых регионах.

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