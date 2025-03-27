Нематоды помогают мухам, выяснили ученые

Международная команда ученых обнаружила, что нематоды, поражающие корни горчицы полевой (Brassica rapa), меняют ее защитную стратегию, что неожиданно приносит пользу другому подземному вредителю — капустной мухе (Delia radicum). Работа опубликована в журнале Plant Physiology.

Эксперименты показали, что из зараженных нематодами растений вылетает в 1,5 раза больше взрослых капустных мух, чем из незараженных. Несмотря на то, что нематоды (Meloidogyne incognita) и мухи не взаимодействуют напрямую, их влияние друг на друга осуществляется через растение-хозяина.

Ключевая причина этого эффекта — изменение химической защиты растения. При заражении нематодами усиливается выработка веществ, подавляющих развитие личинок капустной мухи, снижается на 10–25%. Ученые предполагают, что это связано с антагонистическим взаимодействием биосинтетических путей этих соединений.

«Наше исследование показывает, что сложные взаимодействия между почвенными вредителями существенно влияют на химию растений, — сообщил доктор Аксель Тоу. — Эти эффекты могут как усилить, так и ослабить вред от насекомых, что делает их важными для устойчивого сельского хозяйства, особенно для интегрированных стратегий борьбы с вредителями».

Поскольку корневые нематоды широко распространены в почве и первыми контактируют с растением, они могут существенно изменять его устойчивость к последующим атакам насекомых-вредителей. Эти результаты помогут разработать более эффективные подходы к защите сельскохозяйственных культур, учитывающие влияние взаимодействий между почвенными организмами.

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