Названа методика, которая за два сеанса может убрать фантомные боли у бойцов СВО без конечностей

Заведующая Вторым неврологическим отделением с палатами нейрореабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы 8-го филиала военного госпиталя Бурденко Татьяна Базуева работает с пациентом на аппарате ТМС

После потери конечности бойцы СВО страдают от фантомных болей. Одним из новейших способов лечения фантомных болей является транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), которая может на четыре месяца избавить пациента от боли, рассказала «Газете.Ru» заведующая Вторым неврологическим отделением с палатами нейрореабилитации пациентов с поражением центральной нервной системы Татьяна Базуева.

Врачи изучают гиперактивацию коры головного мозга, которую можно наблюдать у пациента во время фантомной боли в острый период. Эту зону картируют на аппарате ТМС мощностью 4 тесла, который находится в филиале.

«Мы надеваем на голову специальные метки и через систему распознавания головы строим 3D-модель. На эту модель накладывается зона, которая откартирована в головном мозге. На эту зону воздействует сфокусированное магнитное поле — до этого мы смотрим, на какую именно плотность магнитного поля реагирует данный пациент. Это считается амплитудой стимуляции. Эту амплитуду стимуляции мы уже вносим в протокол лечения. То есть получается, каждый протокол индивидуальный» — рассказала Базуева.

Таким образом врачи добиваются того, что при воздействии направленного магнитного поля фантомная боль может уменьшиться за сеанс в половину, а потом и вовсе пропасть — воздействие ТМС имеет накопительный эффект. Этого эффекта, по данным международных исследований, хватает на полгода. Врачи 8 филиала отмечают, что все же этот срок меньше. По их оценке, боль может вернуться в среднем через четыре месяца. Но за это время пациента успевают протезировать.

Как только боец начинает ходить, мозг снова понимает, что конечность заработала, поэтому нормализуется активность коры, пропадает ее патологическое раздражение. Кроме того, активно начинают работать и мышцы ноги, что само по себе дает обезболивающий эффект.

Подробнее о причинах появлений фантомных болей и том, как их лечат врачи— в материале «Газеты.Ru».

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