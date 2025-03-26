Найден «ключ» к лечению устойчивого рака кишечника

Ученые из Колорадского университета установили, что модификация белка H3 играет главную роль в восстановлении клеток кишечника. Управление этим процессом может подавить развитие колоректального рака и других онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Ученые объяснили, что кишечник обладает огромной способностью к регенерации после повреждений с помощью модели дедифференцировки клеток — смены их функции. После повреждения клетки органа дедифференцируются в тип регенеративных стволовых клеток — так называемое «сырье» для организма. После этого они восстанавливают кишечник и превращаются в нормальные клетки.

Исследователи из разных стран долгое время искали «переключатель», который превращает обычные клетки кишечника обратно в регенеративные стволовые. Эксперименты на мышах показали, что метилирование H3K36 — биохимический процесс, происходящий в гистоновом белке H3, — отвечает за запуск и выключение этого процесса.

Ученые объяснили, что «переход» обычных клеток в регенеративные стволовые не всегда говорит о восстановлении организма.

«Клетки, которые обычно находятся в кишечнике, должны сохранять свою идентичность, чтобы быть функциональными. Потеря их специализированных функций является признаком рака», — объяснил Питер Демпси, доцент кафедры молекулярной, клеточной биологии и биологии развития в Колорадском университете в Боулдере.

По словам исследователя, регенеративное состояние важно запускать при повреждениях, однако определенные виды рака толстой кишки используют похожую регенеративную генную сигнатуру для роста. Кроме того, когда клетки превращаются в стволовые, они становятся более устойчивыми к некоторым методам лечения. Блокировка метилирования H3 может решить эту проблему, заложив основы для разработки новых методов терапии.

Ранее ученые открыли новый пребиотик, способный улучшить здоровье кишечника.