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Российские ученые выяснили, что происходит в спинном мозге после травмы

КФУ: после травмы спинного мозга все его отделы перестраиваются

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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с коллегами из Казанского государственного медицинского университета выяснили, что после повреждения спинного мозга активно перестраиваются разные его области. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«Обычно все ученые фокусируются на исследовании эпицентра травмы спинного мозга. Но, как выяснилось, изменения затрагивают и другие его участки, более отдаленные от эпицентра, например, поясничный отдел, который играет важную роль в координации движений. Было установлено, что в этой области спинного мозга на фоне повреждения грудного отдела активизируются защитные механизмы, и в то же время параллельно развиваются процессы, которые могут замедлять восстановление», — рассказал «Газете.Ru» первый автор статьи, научный сотрудник НИЛ «Генные и клеточные технологии» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильяс Кабдеш.

В результате лабораторных исследований ученые обнаружили, что после травмы грудного отдела спинного мозга крысы в поясничном отделе возрастает уровень особого белка — остеопонтина, который помогает нервным клеткам адаптироваться к повреждению. Также увеличивается число специфических популяций нейронов и усиливается реакция астроцитов — клеток, которые поддерживают работу нервной ткани и могут играть защитную роль.

Наряду с положительными изменениями исследователи обнаружили и отрицательные. В частности, они наблюдали усиление воспалительного процесса в отдаленных участках спинного мозга.

«Увеличивается количество резидентных иммунных клеток — микроглий, которые выделяют провоспалительные молекулы, способные негативно влиять на восстановление нервных связей», — сообщила «Газете.Ru» один из авторов работы, ведущий научный сотрудник НИЛ «Генные и клеточные технологии» ИФМиБ КФУ Яна Мухамедшина.

Также было зафиксировано снижение уровня важных компонентов внеклеточного матрикса — структуры, которая поддерживает стабильность нейронных сетей. Это может как затруднять, так и стимулировать восстановление утраченных функций и требует дополнительного изучения.

В будущем ученые планируют более углубленно изучить выявленные процессы и выяснить, как можно управлять изменениями для ускорения восстановления пациентов.

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