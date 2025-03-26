В России предложили использовать гормон насекомых при нарушении кровообращения

Ученые из Марийского государственного университета и Института нефтехимии и катализа РАН (Уфа) обнаружили, что гормон 20-гидроксиэкдизон (20E), контролирующий линьку и размножение у насекомых, может помочь уменьшить мышечную ишемию. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

20-гидроксиэкдизон (20E) — гормон, который регулирует линьку у насекомых. Но он также есть и у растений, из которых его выделить легче. У них он тоже играет регуляторную роль, тем не менее его функции лучше изучены именно у насекомых. В этой работе гормон выделили из серпухи венценосной.

Оказалось, что он уменьшает повреждение скелетных мышц у мышей, вызванное ишемически-реперфузионным повреждением (ИРП). Ишемия — это состояние, при котором нарушение кровоснабжения тканей с последующим восстановлением кровотока приводит к повреждению мышц и других органов.

Исследователи пережали заднюю лапку у группы мышей на два часа, а потом «разжали» на один час, чтобы смоделировать у них ИРП. После этого грызунам вводили 20Е в живот на протяжении двух недель. После чего оценили показатели восстановления мышц.

«Наше исследование демонстрирует, что 20-гидроксиэкдизон обладает потенциалом для снижения повреждений, вызванных ишемией, особенно в контексте уменьшения окислительного стресса и дегенеративных процессов в мышцах. По нашему мнению, антиоксидантные свойства 20E могут быть полезны в комбинированной терапии для улучшения восстановления тканей после ишемии», – рассказала «Газете.Ru» преподаватель кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии МарГУ Алена Семенова.

Исследователи планируют продолжить изучение потенциальных преимуществ 20E для лечения ИРП скелетных мышц. При успешном испытании, опробованные на мышах вещества можно будет задействовать для лечения людей.

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