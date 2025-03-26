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Стало известно, для кого наиболее опасен инсульт

JAMA : высшее образование ускоряет снижение когнитивных способностей после инсульта
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Shutterstock/Robert Kneschke

Ученые из Медицинского центра Мичиганского университета обнаружили, что инсульт может значительно ускорить процесс потери когнитивных способностей. При этом у людей с высшим образованием этот процесс может протекать даже быстрее. Работа опубликована в журналеJAMA Network Open.

Ранее считалось, что образование защищает мозг и замедляет развитие деменции после инсульта, однако новое исследование показывает обратное.

Анализ данных более двух тысяч пациентов, перенесших инсульт в период с 1971 по 2019 год, показал, что выпускники университетов демонстрируют лучшие результаты на первых тестах после инсульта, оценивающих память, внимание и скорость обработки информации. Однако их способность к управлению повседневными задачами, таким как рабочая память и решение проблем, ухудшается быстрее, чем у людей с низким уровнем образования.

«Наши результаты предполагают, что высшее образование помогает мозгу сохранять работоспособность до определенного предела повреждений. Но после инсульта этот механизм может дать сбой, и тогда когнитивное снижение происходит очень быстро», — объяснила ведущий автор исследования, невролог Меллани В. Спрингер.

Ученые отмечают, что на это явление не влияют ни количество перенесенных инсультов, ни наличие гена ApoE4, связанного с болезнью Альцгеймера. Это означает, что резкое ухудшение когнитивных функций у людей с высшим образованием может произойти уже после первого инсульта.

Исследователи надеются, что их работа поможет разработать более эффективные методы профилактики деменции у пациентов, перенесших инсульт.

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