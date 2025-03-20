Врач рассказала, как снизить риск развития аллергии на животных у ребенка

Вероятность развития аллергии на шерсть животных у ребенка, который с рождения растет в семье с кошкой или собакой, может быть снижена, рассказала «Газете.Ru» детский врач-аллерголог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу, врач первой категории Алла Рафаелян.

«Существует так называемая «гигиеническая гипотеза», которая предполагает, что ранний контакт с различными антигенами (включая аллергены животных) может способствовать развитию иммунной толерантности и снижению риска аллергических заболеваний. Исследования показывают, что дети, которые с раннего возраста контактируют с кошками или собаками, имеют меньший риск развития аллергии на этих животных. Это связано с тем, что иммунная система ребенка «учится» распознавать аллергены как неопасные вещества», — объяснила врач.

Животные приносят в дом разнообразные микроорганизмы, которые могут влиять на формирование микробиома ребенка.

«Кроме того, жизнь с животными с детства снижает риск возникновения астмы и других аллергических заболеваний, таких как поллиноз. Это связано с воздействием микробов, которые собаки приносят в дом. Но, если у родителей или близких родственников есть аллергические заболевания (например, астма, атопический дерматит, аллергический ринит), риск развития аллергии у ребенка увеличивается, даже если он растет с животными. Также важно учесть, что если у ребенка уже есть признаки аллергии, контакт с животными может усугубить симптомы», — заявила доктор.

При наличии выраженных симптомов нужно обратиться к врачу для анализа аллергии и подбора терапии с подключением местных и системных препаратов.

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