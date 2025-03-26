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Ученые назвали простой способ полюбить тренировки

medRxiv: музыка помогает полюбить тренировки и повысить их эффективность
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Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Хельсинкского университета установили, что прослушивание музыки во время тренировки может облегчить выполнение упражнений, повысить выносливость и помочь выработать устойчивые двигательные привычки. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа 10 ранее опубликованных исследований на соответствующую тему. В них сравнивалась эффективность различных видов физической активности, выполняющихся под музыку и без нее. Также оценивались показатели выносливости и мотивированности во время тренировок.

Результаты показали, что мотивирующая ритмичная музыка способна отвлечь от физического дискомфорта, субъективно облегчая тренировки низкой и средней интенсивности. По подсчетам ученых, высокий темп композиций и тексты с призывами к действию снижали интенсивность воспринимаемой нагрузки на 10%, позволяя добровольцам дольше сохранять активность.

Исследования также показали, что музыка во время тренировок значительно улучшает концентрацию и самоконтроль, особенно при умеренной интенсивности. Движения в соответствии с музыкой помогали участникам двигаться более эффективно при любом типе физической активности. Однако самыми универсальными оказались композиции в более быстром темпе (120–140 ударов в минуту) — они эффективно повышали выносливость как при аэробных, так и при силовых нагрузках.

Ранее ученые подтвердили, что любая физическая активность улучшает работу мозга в любом возрасте.

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