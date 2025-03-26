Астрономы обнаружили загадочные «космические торнадо» у черной дыры Млечного Пути

Международная команда астрономов с помощью радиотелескопа ALMA в Чили зафиксировала необычные вихревые структуры в центре нашей галактики. Находясь в 26 тыс. световых лет от Земли, эти «космические торнадо» из газа и пыли кружатся вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец A*. Новые данные в 100 раз детальнее предыдущих наблюдений. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Специалисты начали с того, что направили ALMA на область галактики, известную как центральная молекулярная зона. Она окружает ядро ​​сверхмассивной черной дыры нашей галактики и заполнена бурлящими облаками пыли и газа. Команда хотела раскрыть механизм, управляющий неустанным движением этих облаков.

Ученые обнаружили там длинные тонкие волокна газа длиной в световые годы, движущиеся против основного потока материи. Скорость этих нитей достигает сотен километров в секунду, а их природа пока не объяснена.

Наблюдения также показали, что завихрения содержат оксид кремния и сложные органические молекулы — метанол и метилцианид.

«Эти структуры не похожи ни на что из известного. Они буквально выстреливают материалом в противоположном направлении», — отметил ведущий автор исследования из Шанхайского университета Кай Ян.

По словам ученых, эти вихри могут действовать как «космические конвейеры», которые разносят химические элементы по галактике.

Ранее астрономы раскрыли тайну происхождения черной дыры в сердце Млечного Пути.