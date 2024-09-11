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Ученые раскрыли тайну происхождения черной дыры в сердце Млечного Пути

NatAstron: слияние галактик 9 млрд лет назад породило черную дыру Стрелец А*

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Depositphotos

Американские астрофизики из Университета штата Невада раскрыли тайну происхождения сверхмассивной черной дыры Стрелец А* (Sgr A*), расположенной в центре нашей галактики Млечный Путь. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstron).

По словам ученых, Стрелец А* — необычная сверхмассивная черная дыра. Она смещена относительно галактической плоскости и быстро вращается. Эти особенности могут указывать на древнее событие слияния двух сверхмассивных черных дыр.

Согласно одной из теорий, это могло произойти во время столкновения Млечного Пути с давно исчезнувшей галактикой-спутником под названием Гайя-Энцелад.

Команда использовала данные телескопа Event Horizon и компьютерное моделирование для симуляции сценариев, при которых мог возникнуть Стрелец А*.

«Мы обнаружили, что крупное слияние сверхмассивных черных дыр с углом наклона бинарного углового момента 145–180 градусов относительно луча зрения в соотношении масс 4:1 может успешно воспроизвести измеренные спиновые свойства Sgr A*», — объяснили авторы исследования.

По мнению ученых, это событие случилось около 9 млрд лет назад.

Ранее астрономы обнаружили следы черной дыры редчайшего типа в галактике Млечный Путь.

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