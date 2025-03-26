Ученые создали новый метод поиска жизни на спутниках Юпитера

Американские ученые из Университета Северной Айовы разработали методику для поиска жизни на спутниках Юпитера и испытали ее в земных пещерах. В основу технологии легло использование ультрафиолетового (УФ) излучения. Исследование представили на весеннем собрании Американского химического общества (ACS).

Команда астробиологов провела экспедицию в пещерах Ветра и Мистери-кейв на территории штата Южная Дакота, рассмотрев их в качестве аналога окружающей среды ледяной луны Юпитера Европы.

Облучение окружающих пород УФ-светом обнаружило полосы кальцита и марганца, указывающие на древние потоки воды, которые формировали пещеры тысячи лет назад.

Кроме того, примеси в породах сохранили следы органических и неорганических соединений, помогая реконструировать прошлые условия.

Открытия в пещерах Ветра и Мистери-Кейв меняют представления о формировании подземных полостей. Например, кальцитовые отложения, слабее известняка, могли расширять пещеры, разрушаясь со временем — ранее такой механизм не рассматривался.

Следующий шаг — анализ флуоресцирующей пещерной воды, чтобы понять, как поверхностная жизнь влияет на глубинные процессы. Это приблизит науку к разгадке возможности жизни в подледных океанах Европы.

Ранее ученые нашли новый способ поиска жизни на далеких планетах.